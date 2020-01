“Green Day” geben Tracklist zu „Father Of All…” bekannt

Die Tracklist zum neuen Album „Father Of All…“ von „Green Day“ steht fest. Am 07. Februar erscheint die Platte mit insgesamt zehn Songs, wie die Band nun via „Twitter“ verlauten lässt. Demnach befinden sich darauf Stücke wie der Titeltrack und die aktuelle Single „Fire, Ready, Aim“ sowie „Sugar Youth“ und „Graffitia“. Zudem gab die Band noch bekannt, dass es nächste Woche (16.01.) noch einen weiteren Song von ihnen gibt, und zwar die Single „Oh Yeah!“.

Hier die komplette Tracklist:

1. Father Of All…

2. Fire, Ready, Aim

3. Oh Yeah!

4. Meet Me On The Roof

5. I Was A Teenage Teenager

6. Stab You In The Heart

7. Sugar Youth

8. Junkies On A High

9. Take The Money And Crawl

10. Graffitia

