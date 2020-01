“Green Day” suchen Fan-Location für Veröffentlichungsparty

Das neue Album „Father Of All…” von “Green Day” steht in den Startlöchern und für eine gelungene Veröffentlichung will die Band natürlich eine große Party feiern. Doch nur wo? Dazu brauchen sie die Hilfe ihrer Fans.

Frontmann Billie Joe Armstrong sagte deswegen in einem „Instagram“-Video: „Es sieht so aus, als würde unser Album in einem Monat oder so herauskommen, deswegen planen wir ein paar Sachen… einige Überraschungen. Worüber ich mir Gedanken gemacht habe, ist: Hat einer von euch einen relativ großen Garten, in dem wir eine Gartenparty abhalten können? Irgendwo, wo wir in eurem Haus oder eurer Garage oder eurem Garten spielen können? Oder vielleicht in einer Scheune oder einer Kirche oder dem Parkplatz einer Kirche?“ Doch bevor jetzt alle aufgeregt nach der richtigen Location Ausschau halten, es gibt einen Haken dabei: Dieser Ort muss in Kalifornien sein.

„Green Day“ haben vor kurzem übrigens die Tracklist zu ihrem kommenden Album „Father Of All…“ bekanntgegeben.

Foto: (c) Landmark / PR Photos