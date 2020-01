„Grey Daze“ veröffentlichen ersten Song mit Vocals von BENNINGTON

„Grey Daze“, die Originalband von Chester Bennington, haben vorgestern (16.01.) die erste Single aus ihrem kommenden Album veröffentlicht, an dem ihr verstorbener Frontmann mitgearbeitet. Das Stück trägt den Titel „What’s In The Eye“, berichtet „Universal Music“.

Drummer Sean Dowdell sagte mit dem „Kerrang!“-Magazin dazu: „In den Songtexten auf dieser Platte gibt es eine gewisse emotionale Tiefe. Chester singt jedes Wort so, wie er glaubt, dass jedes einzelne Gefühl damit verbunden ist. Für mich hat das etwas Bittersüßes. Da ist diese große Sache, die für alle offensichtlich ist, nämlich, dass Chester nicht hier ist, um diesen Moment mit uns zu teilen. Aber ich bin sehr stolz darauf, wie wir mit dieser Musik umgegangen sind. Nachdem er gestorben ist, haben wir fast drei Jahre gebraucht, um das Album zu vollenden. Ich denke, er wäre ziemlich stolz auf das, was wir geleistet haben.“

Bereits Ende letzten Jahres hatten „Grey Daze“ enthüllt, dass Chester Bennington wieder mit seinen ehemaligen Bandkollegen zusammengekommen ist und bis vor seinem Selbstmord an neuer Musik mit ihnen arbeitete.

Foto: (c) LooMee TV