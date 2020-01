„Guns N‘ Roses“: Neues Album 2020?

Schon länger kursiert das Gerücht, dass „Guns N‘ Roses“ bald ein neues Album rausbringen, schließlich liegt das letzte Werk „Chinese Democrazy“ schon zwölf Jahre zurück.

Im Interview mit „forbes.com“ verriet Gitarrist Richard Fortus, dass die Band hoffe, das neue Projekt schon 2020 abschließen zu können. Er sagte weiter: „Wir möchten so gerne neue Lieder einbringen. Wir proben immer wieder neue Musik ein. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis alle so weit sind und sich in der Lage fühlen die neuen Lieder auch live spielen zu können.“

Übrigens kommen „Guns N‘ Roses“ 2020 auch für zwei Konzerte nach Deutschland.

