„Guns N‘ Roses“: Neues Album oder doch kein Album?

Dass es neue Musik von „Guns N‘ Roses“ geben wird, steht außer Frage. Worüber sich Axl Rose und Co. stattdessen Gedanken machen ist die Frage, wie man am besten die neuen Songs veröffentlichen soll.

In der Musikbranche hat sich seit dem Erscheinen ihrer letzten Platte „Chinese Democracy“ doch viel getan, meinte Gitarrist Slash zu „Guitar.com“. Er sagte: „Es gibt keine definitive Antwort darauf. (…) Dinge gehen vor sich, aber nichts Spezifisches. (…) Wie will man das machen? Es gibt Material und es gibt Aufnahmen, aber wir sind uns nicht wirklich sicher, was wir mit ihnen machen. Es gibt eine Handvoll Menschen, die meinen: ‚Macht ein Album und seid altmodisch.‘ Und dann gibt es eine Handvoll Menschen, die sagen: ‚Wir wissen nicht einmal mehr, was es bedeutet, ein Album zu kaufen.‘“

Wie auch immer sich „Guns N‘ Roses“ entscheiden werden, sie hoffen, dass sie noch in diesem Jahr neue Songs veröffentlichen können.

Foto: (c) Andrew Evans / PR Photos