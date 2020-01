Gwen Stefani und Blake Shelton planen keine weitere gemeinsame Musik

Blake Shelton hat bei der diesjährigen Grammy-Verleihung (26.01.) mit seiner Liebsten Gwen Stefani ihren gemeinsamen Song „Nobody But You“ zum Besten gegeben: er im Anzug mit Gitarre, sie mit einem weißen Kleid mit Schleppe. Ein Video davon gibt es bereits auf „YouTube.“ Das Paar hat bereits 2016 den gemeinsamen Song „Go Ahead and Break My Heart“ veröffentlicht.

Die beiden hätten aber nicht vor, ihre musikalische Partnerschaft für ein Album auszuweiten, sagte Shelton zu den Reportern von „E! News“ bei den Grammys in Los Angeles. Laut „VIP.de“ fügte Stefani hinzu: „Das glaube ich auch nicht. Aber wir haben eigentlich viel Musik zusammen gemacht. Wir haben zwei Lieder zusammen geschrieben – das ist eine Menge. Weil er das nie tut. Er teilt sein Talent mit mir!“ Über ihr Privatleben erzählte sie noch: „Wir [singen zusammen] die ganze Zeit. Wir singen zu Hause, Musik ist sowieso ein Teil unseres täglichen Lebens.“

Gwen Stefani und Blake Shelton sind übrigens seit mehr als vier Jahren ein Paar – und sie wird ein immer größerer Fan von Country-Musik.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos