Hailee Steinfeld: Neue Single über Niall Horan?

Pünktlich zum neuen Jahr hat Hailee Steinfeld ihre neue Single veröffentlicht. „Wrong Direction“ heißt die Ballade, die jetzt für ordentlich Gesprächsstoff sorgt. Fans sind sich nämlich sicher, dass der Song eine Abrechnung mit ihrem Ex Niall Horan ist. Sollte das so sein, dann kommt das ehemalige „One Direction“-Mitglied alles andere als gut weg. Im Refrain heißt es beispielsweise: „Ich konnte durch all den Rauch nichts sehen. Rückblickend hätte ich es wissen müssen. Aber ich wollte einfach nur glauben, dass du alleine schläfst.“

Allerdings soll der 26-Jährige relativ gelassen auf den Song reagiert haben. Ein Insider sagte gegenüber „The Hollywood Reporter“: „Künstler müssen schreiben, was sie kennen – ob es Herzschmerz oder die Liebe ihres Lebens ist. So etwas wird immer wieder passieren und Niall ist total cool mit allem, was sie für ihre Karriere tut, auch wenn es ihn schlecht dastehen lässt.“ Das ist mal eine ziemlich lässige Einstellung.

Horan und Steinfeld waren bis vor knapp einem Jahr ein Paar.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos