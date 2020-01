Halle Berry: „Dieses Jahr werde ich…“

Es scheint einen neuen Mann an Halle Berrys Seite zu geben. Denn wie "bunte.de" berichtet, wurde die Schauspielerin am Montagabend (20.06.) gemeinsam mit dem Promi-Fotografen Cliff Watts beim Abendessen gesichtet. Dabei sollen die beiden…

Halle Berry unmodisch?

Halle Berry achtet in Sachen Mode nicht auf Trends, dennoch wollen wir sie nicht gleich als unmodisch bezeichnen, oder? Die Schauspielerin zieht einfach das an, was zu ihrer Figur und Hautfarbe am besten passt.…