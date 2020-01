Halsey: Keine Beziehung mehr mit Musiker

Nach G-Eazy und Yungblud hat Halsey eine Sache in ihrem Liebesleben gelernt: Keine Musikerkollegen mehr!

Der „Sun“ sagte die Sängerin dazu: „Eine Freundin von mir, eine weibliche Künstlerin, die von den Menschen für ihr Datingleben kritisiert wurde, sagte zu mir: ‚Ashley [bürgerlicher Namen von Halsey], du musst einfach dein Leben leben und ignorieren, was die Menschen über dich sagen. Deswegen behalte ich alles für mich, was meine romantischen Beziehungen angeht. Ich werde nur sagen, dass es gut ist, keinen anderen Musiker zu daten, denn dann folgt dir die Arbeit überall hin. So ist es, mein Privatleben. Ich gehe nach Hause zu jemanden, den ich liebe und verbringe Zeit mit ihm und es dreht sich nicht um die Arbeit.“

Das ist auch kein Problem, denn aktuell soll Halsey ja mit dem Schauspieler Evan Peters liiert sein.

Foto: (c) PRN / PR Photos