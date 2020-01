Halsey und ihre neue Single „You should be sad“

Große Freude bei den Fans von Halsey: Die Sängerin hat vorgestern (10.01.) einen neuen Vorgeschmack rausgebracht, der noch mehr Lust auf ihr Album macht. Der Track heißt „You should be sad“ und ist auf ihrer neuen Platte „Manic“ enthalten, die am 17. Januar erscheint.

Auf ihrem aktuellen Werk befinden sich laut Halsey unter den 16 Songs auch Kollaborationen mit Alanis Morissette, Suga und Dominic Fike. Zum Song „You should be sad“ gibt es auch schon ein Musikvideo. Das hatte die Sängerin im Vorfeld auf „Instagram“ angekündigt – mit einem bewegenden Tränen-Foto.

Halsey befindet sich übrigens unter den Top-Five der „Most-Streamed Female Artists“ auf „Spotify“.

