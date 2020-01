Halsey: Warum „Manic“ weniger düster klingt, als ihre vorherige Musik

Am 17. Januar ist das Album „Manic“ von Halsey rausgekommen. Im Gegensatz zur vorherigen Musik, klingt dieses weniger düster. Dazu sagte die 25-Jährige im Interview mit „jetzte.de“: „Ich weiß, dass auch wieder Depri-Tage kommen werden, aber während der gesamten Entstehung der Platte war ich in einer sehr euphorischen Phase. Und das hört man ihr an. ‚Manic‘ hat eine klar humorvolle Note, ich nehme mich nicht mehr so ernst wie früher, auch deshalb gibt es weniger Düsteres.“

Sie erklärte auch, woran das liegt: „Wenn du 19 bist, ein Teil der Musikindustrie wirst und deine erste Platte machst, dann willst du nicht, dass die Leute denken ‚Och, süß, die Kleine‘. Du willst mysteriös sein, damit die anderen dich für voll nehmen. Der Wendepunkt war für mich ein Auftritt in der Comedy-Show ‚Saturday Night Life‘. Ich habe in Sketchen mitgespielt, wie alle in dem Team. Ich hatte keine Scheu vor Hässlichkeit und merkte, wie viel Spaß es mir macht, lustig zu sein. Und auch die Leute sahen zum ersten Mal, dass ich witzig sein kann. Da ging eine richtige Lampe über meinem Kopf an. Ich lernte, die Dinge einfach mal laufenzulassen. Ein paar Wochen später fing ich mit dem Album an.“

Außerdem erklärte Halsey, dass sie sich heute so liebt, wie sie ist: „Ich habe zum Beispiel allen immer erzählt: ‚Hey, ich bin ein Nachtmensch, der gerne ausgeht und Party macht.‘ Tja, und jetzt mit 25 akzeptiere ich die Realität. Ich bin ein Frühstücksmensch, der gerne den ganzen Tag das Haus nicht verlässt. Mit 19 glaubte ich, ich müsste wild, hart und gemein sein. Aber in Wirklichkeit bin ich nett und lieb und freundlich zu allen. Heute habe ich keine Ahnung mehr, warum ich damals solch eine Bitch sein wollte.“

