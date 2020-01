Halsey: Warum sie mit ihrem Bruder durchs Aquarium tanzt

Im Video zu „Clementine“ tanzt Halsey mit ihrem jüngeren Bruder durch ein Aquarium. Über das Verhältnis zu ihrem Bruder sprach die 25-Jährige im Interview mit „jetzte.de“.

Sie sagte: „Mein Bruder Sevian ist dreieinhalb Jahre jünger als ich. Wir hatten immer ein sehr enges Verhältnis. Bis ich 13 war, haben wir uns ein Zimmer geteilt. Okay, das war natürlich superätzend mit so einem Neunjährigen, während ich selbst zur Teenagerin wurde, aber meine Eltern konnten sich nun mal keine größere Wohnung leisten. Im ‚Clementine‘-Video wollte ich eine beklemmende Angst-Atmosphäre schaffen mit bedrohlich großen Schatten von Fischen, die sich, je näher man ihnen kommt, als klein und harmlos herausstellen. Mein Bruder und ich geben uns inmitten dieses Schreckens gegenseitig Halt. Und so hat sich das auch im wirklichen Leben immer für mich angefühlt. Wir alle unterstützen uns sehr.“

Die Sängerin hat noch einen zweiten Bruder. Über ihn sagte sie: „Dante ist 14. Ein Junge, der schwer zu beeindrucken ist. Er mag quasi gar nichts. Nein, er ist echt cool und fängt jetzt auch an, Stücke zu produzieren. Ich hoffe nur, dass er nicht auch Musiker werden will. Dieses Leben ist wirklich heftig.“

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos