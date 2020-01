Halsey: Welche Themen ein „Wutfeuer“ in ihr anzünden

Der „Rolling Stone“ bezeichnet Halsey als „Stimme der Generation“. Die 25-Jährige thematisiert in ihren Songs offen ihre manisch-depressive Erkrankung, Rückschläge in ihrem Leben oder auch den Feminismus.

Im Interview mit „jetzt.de“ verriet die Sängerin, wie wichtig es ihr ist, gesellschaftlich Stellung zu beziehen. Sie sagte: „Das ist mir sehr wichtig. Ich habe das Privileg, gehört zu werden, und das will ich auch nutzen. Ich bin empathisch und schnell betroffen von den Geschichten, die meine Fans mir erzählen. Und ich hasse Ungerechtigkeit, Mobbing, Sexismus und Rassismus so sehr, dass diese Themen immer wieder ein Wutfeuer in mir anzünden. Mein Mut ist die Folge dieser Wut.“

Außerdem verriet Halsey, wie sie aufgewachsen ist: „Ziemlich chaotisch. Wir haben in New Jersey gelebt. Meine Eltern wollten das Beste, aber nie lief bei uns irgendetwas nach Plan. Sie waren noch sehr jung, als ich zur Welt kam, gerade erst 20. Es gab kaum Struktur und Regeln. Ich würde meine Kindheit nicht tauschen wollen. Doch manchmal wäre es schön gewesen, Eltern zu haben, die mir Ratschläge und Hilfe hätten geben können.“

Foto: (c) PR Photos