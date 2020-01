Harry Styles, der Hundesitter

Harry Styles, dein Freund und Helfer in Not – so ist es jedenfalls für Rory Carroll gewesen.

Auf „Twitter“ wurde der Sportreporter nach seinem interessantesten Erlebnis mit einem Promi gefragt, woraufhin er erzählte: „Ich stand in Hollywood vor einem Restaurant und versuchte meine Essensbestellung abzuholen, doch ich konnte nicht hineingehen, weil ich meinen Welpen bei mir hatte. Harry Styles sah meine Zwickmühle, tippte mir auf die Schulter und sagte, dass er auf Oscar aufpassen würde, während ich hineinging. Was für ein Kerl.“

Dazu veröffentlichte Rory Carroll als Beweis auch noch ein Foto, auf dem Styles den Welpen an der Leine festhält.

