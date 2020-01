Harry Styles erklärt seinen Albumtitel

Der Titel von Harry Styles‘ aktuellem Album lautet „Fine Line“, also schmaler Grat.

Den Grund dafür erklärte der Sänger in der „Ellen DeGeneres Show“: „Ich schreibe von meinen persönlichen Erfahrungen her. Viele Menschen machen das. Wenn du möchtest, dass deine Songs ehrlich sind und die Leute ansprechen, dann passiert das, wenn man ehrlich schreibt. Es handelt definitiv davon, was ich zu dieser Zeit durchgemacht habe, was gut und schlecht ist. Die Zeiten, in denen ich traurig war, waren die traurigsten Momente in meinem Leben. Aber zur selben Zeit waren die Augenblicke, in denen ich glücklich war, die glücklichsten Momente in meinem Leben. Es ist also ein schmaler Grat.“

Harry Styles soll auf seinem aktuellen Werk übrigens das Ende seiner Beziehung mit Camille Rowe verarbeitet haben.

