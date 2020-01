Harry Styles hat einen Doppelgänger

Harry Styles ist bekannt für seine Tattoos, die wilden Haare und seinen unverwechselbaren Style. Doch er ist nicht der einzige mit diesem Look. Der Sänger hat tatsächlich einen Doppelgänger. Der wurde auf der Plattform „Tik Tok“ entdeckt. Dieser arbeitet augenscheinlich bei einer Getränkekette und nimmt am Drive-in Bestellungen auf.

In einem „Tik Tok“-Video filmen ein paar Jugendliche, wie sie in dem Laden eine Betellung aufgeben. Sie sehen den Doppelgänger und fragen ihn prompt: „Bist du Harry Styles?“ Dieser ist von der Frage so überwältigt, dass er sich zunächst bedankt und dann etwas Unverständliches vor sich hin murmelt. Das Video erreichte innerhalb weniger Minuten Zehntausende Zuschauer, die sich alle über die Reaktionen von dem Double freuen. In den Kommentaren heißt es: “Er sieht aus wie Harry, OMG.” Ein anderer Nutzer schrieb: “Wenn Harry Styles und Dylan O´ Brien ein Kind hätten, würde es genau so aussehen”. Viele fragten auch nach der Filiale, wo sie das Double besuchen können.

Harry Styles selbst hat noch nicht auf seinen Doppelgänger reagiert.

