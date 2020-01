Harry Styles: Seine Ex Camille Rowe ärgert sich über ihn

Zwar sind Harry Styles und Camille Rowe schon seit 2018 getrennt, dennoch hat das Model jetzt Grund, sich über ihren Ex zu ärgern.

Wie die 34-Jährige in einem Interview mit der französischen Zeitung „Paris Match“ verriet, habe Styles auf seinem neuen Album ‚Fine Line‘ eine Sprachaufnahme seiner Ex verwendet, ohne diese um Erlaubnis zu fragen. Die Sprachnachricht ist am Ende des Songs „Cherry“ zu hören. Dazu sagte das Model: „Das bringt mich dazu, ein Album schreiben zu wollen und zu sagen: ‚Hier ist meine Version der Geschichte.‘ In zehn Jahren wird es lustig sein, aber jetzt gerade fühlt es sich einfach nur wie eine Verletzung meiner Privatsphäre an.“

Camille hat die Trennung offenbar gut verarbeitet, den sie ist seit einem Jahr mit Kunsthändler Theo Niarchos glücklich liiert, er ist der Sohn eines griechischen Milliardärs.

