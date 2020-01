Hayley Kiyoko erklärt ihre Single „She“

Mit “She” hat Hayley Kiyoko die finale Single ihres “I’m Too Sensitive For This Shit” veröffentlicht. Laut “Warner Music“ meinte die Sängerin dazu: „‘She‘ ist eine inoffizielle Hymne, um mich durch die schwierigen Phasen zu bringen, in denen ich mir meiner selbst nicht sicher bin. Ich schrieb den Song als einen Tribut daran, seine Träume zu verwirklichen und vollkommen in seiner eigenen Wahrheit zu leben, ohne Reue. Sich nicht dafür zu schämen, eine starke, verletzliche, hart arbeitende Frau zu sein, die weiß, was sie will – und die sich von nichts und niemandem davon abbringen lassen wird, ihren Träumen nachzujagen.“

Im passenden Video nimmt Kiyoko ihre Fans mit zurück in ihr Kinderzimmer. Weiter fügte die 28-Jährige hinzu: „Ich schämte mich früher so sehr dafür, wer ich war, was ich mochte und wie ich aussah. Zwar fühlte ich mich immer gut dabei, mir mit meinen Frisuren und Mode Ausdruck zu verschaffen, doch nie hatte ich das Gefühl, dazuzugehören. Nicht in meinen wildesten Träumen hätte ich mir vorstellen können, dass meine größten Unsicherheiten die besten Seiten dessen sein würden, was ich heute bin. Das Video feiert dieses junge, unsichere Mädchen, das ich einst war; das mit Selbstzweifeln zu kämpfen hatte, doch stets große Träume hatte. Es ist ein Liebesbrief an alle jungen Menschen da draußen, die noch träumen.“

Hier die Tracklist:

1. demons

2. L.O.V.E. Me

3. runaway

4. I Wish [Explicit]

5. she

Foto: (c) PR Photos