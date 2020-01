„Heaven Shall Burn“: Neues Doppelalbum erscheint am…

Nach zweijähriger Pause melden sich „Heaven Shall Burn“ mit neuer Musik zurück: Am 20. März erscheint das Doppelalbum mit dem Titel „Of Thruth And Sacrifice“, berichtet „Check Your Head“. Seit letzter Woche (10.01.) gibt es, ganz im Sinne der Philosophie der Platte, gleich zwei Singles und zwar „Protector“ und „Weakness Leaving My Heart“ inklusive Musikvideo. Gitarrist der Thüringer Metal-Band Maik Weichert erklärte: „Die beiden Songs repräsentieren die jeweiligen Seiten der Platte. Um dem Konzept des Doppelalbums gerecht zu werden, haben wir uns entschlossen, auch gleich ein Doppelvideo zu produzieren. ‚Protector‘ ist von der ersten Platte (‚Of Truth‘) und ‚Weakness Leaving My Heart‘ von der zweiten (‚Of Sacrifice‘). Während ‚Protector‘ Zuversicht und Kampfbereitschaft signalisiert, ist ‚Weakness Leaving My Heart‘ eher nachdenklich und befasst sich mit den Opfern und Verlusten, welche man für die Wahrheit bereits erbracht hat.“

„Heaven Shall Burn“ kann man im Sommer auch auf diversen Festivals im deutschsprachigen Raum live erleben. Hier die Termine:

05.-07.06.2020 Nürnberg, Rock im Park

05.-07.06.2020 Nürburg, Rock am Ring

11.-13.06.2020 CH-Interlaken, Greenfield Festival

10.-13.06.2020 AT-Nickelsdorf, Novarock

26.-28.06.2020 DE-Gräfenhainichen, Full Force Festival

Foto: (c) LooMee TV