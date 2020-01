Heavy-Metal-Drummer Sean Reinert ist tot

Die Metal-Szene ist in Trauer: Sean Reinert, ehemaliger Drummer der Metal-Band „Death“, ist gestorben. Wie das US-Promiportal „TMZ“ berichtete, hat ein Familienmitglied den Musiker am Freitag (24.01.) leblos in seinem Haus in San Bernardino im US-Bundesstaat Kalifornien aufgefunden. Der Drummer wurde umgehend ins nächste Krankenhaus gebracht, wo man versuchte, ihn wiederzubeleben, doch leider ohne Erfolg. Er wurde nur 48 Jahre alt.

Auf „Facebook“ schrieben seine ehemaligen Bandmitglieder: „Ruhe in Frieden. Du warst ein absolutes Monster und Genie am Schlagzeug.“ Bassist Sean Malone fügte hinzu: „Die Wahrheit ist, dass wir alle Glück hatten – Glück, dass wir am Leben waren, während Sean Musik gemacht hat.“

Die Band „Death“, zu denen auch Ausnahme-Gitarristen Chuck Schuldiner gehörte, der 2001 gestorben ist, gilt als eine der einflussreichsten Heavy-Metal-Bands des Genres.

Foto: (c) LooMee TV