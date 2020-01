Heiner Lauterbach: „Alkohol-Exzesse sind Schnee von gestern“

Für Heiner Lauterbach gehört Alkohol- und Drogenkonsum endgültig der Vergangenheit an.

Gegenüber der „Gala“ sagte der 66-Jährige: „Das ist Schnee von gestern. Ich habe niemanden umgebracht, keine Leichen, kein Leiden hinterlassen. Es ist nichts Dramatisches passiert. Aber wissend, was alles hätte passieren können, kann ich das niemandem empfehlen.“

Übrigens: 35 Jahre nach ihrem Kino-Blockbuster „Männer“ ist Heiner Lauterbach wieder gemeinsam mit Uwe Ochsenknecht in einer Komödie zu sehen. Der Streifen mit dem Titel „Ihr letzter Wille kann mich mal“ läuft am 24. Januar in der ARD.

Foto via BANG Showbiz