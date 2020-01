„HMLTD“: Single und Album

“HMLTD” haben endlich das Erscheinungsdatum ihres langerwarteten Debütalbums bekanntgegeben.

Wie „Verstärker Medienmarketing“ berichtet, erscheint die Platte am 07. Februar und trägt den Titel „West of Eden“. Und um ihren Fans die Wartezeit darauf zu versüßen, hat die Band vor kurzem die Single „Blank Slate“ veröffentlicht. Über dieses Stück erzählte Frontmann Henry Spychalski: „Mythen sind die kulturelle Ursuppe aus der jede Gesellschaft entsteht. Unsere westlichen Mythologien sind versunken in männlicher Gewalt. Das sind mächtige Dinge, aber sie so zu sehen, was sie sind – ein Mythos – macht man, um sie genealogisch auszuhöhlen. Während wir offensichtlich Bescheidenheit über unsere begrenzte Rolle als Künstler haben müssen, existiert ‚West of Eden‘, um den Mythos des Mannes zu untersuchen und mit ‚Blank Space‘ schlagen wir eine neuere, bessere, nettere Mythologie vor.“

Übrigens: „HMLTD” kann man in rund einem Monat auch live erleben. Hier die Termine:

28.02.20 – Urban Spree (Berlin)

29.02.20 – Slot (Hamburg)

Foto: (c) Daniel Mutton