Hugh Grant: „Ich fühle mich zunehmend zu Widerlingen hingezogen“

In seinem neuen Film „The Gentlemen“, der am 27. Februar in die Kinos kommt, spielt Hugh Grant einen fiesen Privatdetektiv, der sein Wissen über die Vergehen anderer an die Klatschpresse verhökert.

Im Interview mit „express“ verriet der 59-Jährige, ob er sich als Star mit solchen Typen auskennt. Er sagte: „Und wie. Einige von denen haben mein Telefon angezapft, sind bei mir zu Hause eingebrochen und haben meine Krankenakten geklaut.“ Außerdem gab er zu, dass ihm die Rolle gefällt. Er meinte weiter: „Es zieht mich mit zunehmenden Jahren zu Widerlingen hin. Je abstoßender, desto besser.“

In früheren Filmen spielte Grant eher die netten Kerle. Dazu sagte der Schauspieler: „So hat mich das Publikum gesehen. In Wahrheit war ich das nie. Ich habe eine Vorstellung abgegeben. Von wegen Mister Sympathiebolzen.“

