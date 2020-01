Hugh Grant und das Leben als Vater mit fünf Kindern

Hugh Grant ist 59 Jahre alt und hat fünf Kinder im Alter von zwei bis acht Jahren. Nicht immer ganz einfach für einen nicht mehr ganz so jungen Vater.

Im Interview mit „Express“ verriet der Schauspieler, wie das so ist. Er sagte: „Total ermüdend. Mit 59 fünf Kinder im Haus zu haben, das bedeutet – das ich herausgefunden habe – du kannst dir keinen Kater mehr erlauben. Das Gute ist, dass Leute manchmal zu mir sagen, ich sei in den letzten Jahren als Schauspieler besser geworden. Warum? Ich glaube, es liegt an den Kindern. Weil ich sie so lieben kann. Ist das nicht rührend? Ich fühle, dass ich offener geworden bin und mich weniger verstecke.“

Außerdem verriet Grant, welche Lektionen er seinen Kindern fürs Leben mitgibt: „Ich predige ihnen Disziplin. Du musst da durch, wenn das Leben es dir schwer macht. Tu nichts des Geldes wegen. Geh arbeiten. Aber ich weiß nicht, wie ich meine verwöhnten Kids zwingen kann, das zu tun… Vielleicht mit der Peitsche.“

