ILIRA: „Behandle mich, als wäre ich Royalty!“

Frauen verdienen Respekt. Und wenn sie den nicht bekommen, dann müssen sie ihn sich eben selbst verschaffen und sich ja nicht unter Wert verkaufen. Davon singt Ilira in ihrer neuen Single „Royalty“, die seit gestern (24.01.) zu haben ist.

In der Pressemitteilung von „Online & Print PR“ heißt es dazu: „Ilira plädiert mit cleveren Reimketten für ein hohes Selbstwertgefühl. ‚Treat me like I’m Royalty‘ singt die Kosovo-Albanerin in einem explosiven Chorus, der bereits nach dem ersten Hören tief im Ohr festsitzt.“

Ilira arbeitet übrigens mit Songwriter Jaro Omar, der gleichzeitig auch ihr Manager ist, an zwei EPs.

Foto via fourmusic