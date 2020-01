„Iron Maiden“: Neues Studioalbum 2020?

„Iron Maiden“ werden dieses Jahr auf dem letzten Abschnitt ihrer „Legacy Of The Beast Tour“ vier Open-Air-Shows in Deutschland spielen – und dabei wohl auch neue Songs im Gepäck haben. Denn laut „Blabbermouth“ verdichten sich die Gerüchte, dass die britische Musikgruppe 2020 ein neues Studioalbum rausbringen könnte.

Die Kollegen von „morecore.de“ berichten: „Produzent Kevin ‚Caveman‘ Shirley, mit dem ‚Iron Maiden‘ bereits für zwei Alben zusammengearbeitet haben, veröffentlichte dieser Tage einen Post auf seinen Socials. Darin sprach er auch über seine Arbeit mit der Band und schrieb, dass er in Paris „sehr hart an einem unbenannten, aber nicht sehr geheimen Projekt“ gearbeitet habe. Er postete außerdem Fotos aus den Guillaume Tell Studios, wo Maiden schon ihr Album ‚Brave New World‘ aufgenommen haben. Etwa um dieselbe Zeit, als Shirley an diesem Projekt gearbeitet habe, waren laut ‚Maiden Concerts‘ alle sechs Bandmitglieder mit ihren Ehefrauen in der französischen Hauptstadt zugegen. Zu guter Letzt verriet wohl Sänger Bruce Dickinson bei einem Konzert im kalifornischen Oakland, dass neue ‚Iron Maiden‘-Songs auf dem Weg seien und die Fans bald erreichen – und zwar ‚früher als gedacht‘.“

„Iron Maiden“ spielen übrigens in Bremen, Köln, Berlin und Stuttgart.

Foto: (c) Anthony G. Moore / PR Photos