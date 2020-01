James Blunt: Todkranker Vater ist in Musikvideo zu sehen

James Blunt muss mit einem Schicksalsschlag fertig werden: Sein Vater, Charles Blount, leidet an einer Nierenkrankheit und benötigt dringen ein Spenderorgan. Seine Nieren bringen nur noch 11 Prozent der eigentlichen Leistung.

Zwar gab Blunt in Interviews immer wieder an, kein enges Verhältnis zu seinem Vater zu haben, dennoch widmete der Sänger seinem todkranken Dad einen Song und zwar „Monsters“. Im zugehörigen Videoclip ist Charles Blount zu sehen. Auf „Instagram“ kündigte der Musiker das Video an. Zu seinem Foto, das ihn mit seinem Vater zeigt, schrieb der 45-Jährige: „‚Monsters‘ ist ein Loblied auf meinen Vater, der noch am Leben ist und kämpft. Aber es geht ihm nicht gut – seine Nieren funktionieren nur zu 11%. Und mit dieser Erkenntnis musste ich ihm sagen, dass er für mich mehr als nur ein Vater ist. Er ist auch mein Freund und ich liebe ihn.“

James Blunt wird auf Ibiza übrigens ab und zu für einen Taxifahrer gehalten.

Foto: (c) Landmark / PR Photos