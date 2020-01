James Blunt: Wann und wo ging er erstmals auf ein Konzert?

James Blunt kann sich noch ganz genau an sein erstes Konzerterlebnis erinnern – und zwar aus einem ganz bestimmten Grund: Es war nämlich sein eigenes Bühnendebüt!

Im Interview mit „Cosmopolitan“ wurde der Brite gefragt, wann und wo sein erstes Live-Erlebnis war, worauf er antwortete: „Das war mein eigenes Konzert in einem Pub in King’s Cross [London].“ Na, hoffentlich hat er in der Zwischenzeit mal bei dem ein oder anderen Kollegen vorbeigeschaut.

Übrigens: James Blunt findet seinen Akzent dämlich.

Foto: (c) Warner Music