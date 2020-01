James Blunt wird auf Ibiza zum Taxifahrer wider Willen

Hauptberuflich Popstar, nebenberuflich Taxifahrer? Bei James Blunt ist das gewissermaßen zutreffend. Passanten auf Ibiza halten sein Auto regelmäßig an, um einsteigen zu wollen, allerdings wissen sie dabei nicht, wer da am Steuer sitzt. Blunt fährt nämlich privat in einem Tuk-Tuk mit „Taxi“-Aufschrift über die Insel.

Im Interview mit „Cosmopolitan“ verriet er: „Ich war einmal in Thailand in einem Tuk-Tuk und entschied mich dazu, zwei davon zu kaufen. Meine Schwester hat eins in Sussex, mit dem sie ihre Kinder in die Schule bringt, und ich habe das andere auf Ibiza für mich. Die Leute halten mich immer an und fragen mich, ob ich sie mitnehmen kann, weil auf dem Fahrzeug immer noch ‚Taxi‘ steht. Dann erkennen sie erst, dass ich es bin und sie fragen: ‚Oh Gott, was ist passiert?‘“ Glücklicherweise nichts weiter. Blunt hat einfach nur einen etwas exklusiveren Autogeschmack.

Übrigens: James Blunts erstes Konzerterlebnis dürfte den ein oder anderen ebenfalls überraschen.

Foto: (c) PR Photos