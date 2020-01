Jeanette Biedermann: Toller Tour-Start

Der Tourauftakt in Mannheim hätte für Jeanette Biedermann vorgestern (20.01.) nicht besser laufen können. In ihrer „Instagram Story“ bedankte sich die Sängerin bei ihren Fans mit den Worten: „Hey ihr Lieben, was soll ich sagen? Es war so ein wunderschöner Tourauftakt hier in Mannheim am Capitol. Ich danke euch von Herzen. (…) Ihr habt so wunderschöne Sachen gesagt. Ich danke euch von Herzen. Es war ganz, ganz toll. Und ich bin wahnsinnig glücklich.“

Und hier die restlichen Tour-Daten:

22.01.2020: Zürich, Dynamo

24.01.2020: München, Backstage

25.01.2020: Stuttgart, Im Wizemann (Halle)

26.01.2020: Wien, Ottakringer Brauerei

28.01.2020: Dortmund, FZW

29.01.2020: Erfurt, HsD (Gewerkschahftshaus)

30.01.2020: Hamburg, Grünspan

03.02.2020: Leipzig, Werk 2 – Halle D

04.02.2020: Dresden, Alter Schlachthof

05.02.2020: Bremen, Modernes

07.02.2020: Hannover, Capitol

08.02.2020: Köln, Carlswerk Victoria

09.02.2020: Berlin, Huxley’s Neue Welt

Foto: (c) Helen Sobiralski / MCS