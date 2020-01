Jennifer Aniston und Brad Pitt: Das sieht verdächtig aus

Bei den diesjährigen SAG Awards waren alle Augen auf Jennifer Aniston und Brad Pitt gerichtet. Und zwar nicht, weil beide jeweils einen Preis entgegennehmen durften, sondern weil sie ihre Finger nicht voneinander lassen konnten! Bilder der Verleihung, die aktuell auf „Twitter“ kursieren, zeigen das Ex-Traumpaar auffallend vertraut miteinander.

Auf einem Schnappschuss ist zum Beispiel zu sehen, wie Aniston ihre Hand auf Pitts Brust hat, während sie sich abzudrehen scheint, wohingegen Pitt ihre Hand festhält, getreu dem Motto ‚Geh noch nicht‘. Und auch ein weiteres Bild wird in den Fangemeinden heftig diskutiert: Darauf ist zu sehen, wie Pitt im Flur des Shrine Auditoriums stehen bleibt und lächelnd auf einen TV schaut, da dort gerade die Dankesrede von Aniston übertragen wird. Den Moment wollte er eben auf keinen Fall verpassen. Zusammengefasst lässt sich sagen: Noch nie waren die Hoffnungen auf ein Liebescomeback größer als nach diesem Abend.

Brad Pitt wurde übrigens in der Kategorie Film als „Bester Nebendarsteller“ und Jennifer Aniston in der Kategorie TV als „Beste Schauspielerin in einer Drama-Serie“ ausgezeichnet.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos