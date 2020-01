Jennifer Lopez findet Zeit für Hausaufgaben und Kuschelstunden

In der Nacht zum 03. Februar schauen unzählige Millionen auf Jennifer Lopez. Die Sängerin ist in diesem Jahr für die weltweit vielbeachtete Halbzeitshow beim Super Bowl verantwortlich – gemeinsam mit Shakira. Alleine in den USA werden rund 100 Millionen Zuschauer erwartet. Das ist nicht nur eine Riesenehre, sondern auch ein massiver Druck. Entsprechend hart trainiert Lopez für ihren Auftritt, scheinbar sogar so hart, dass sie jede minimale Pause maximal auskostet.

Auf „Instagram“ postete JLo ein Bild von sich und ihren Kids im Bett liegend. Ihr Kommentar: „Pause von den Proben für Hausaufgaben und Kuschelstunden.“

Übrigens: Jennifer Lopez ist überraschenderweise nicht für einen Oscar nominiert worden.

Foto: (c) PR Photos