Jennifer Lopez: „Mein Unterstützer, mein Fels, mein Macho“

Jennifer Lopez ist bis über beide Ohren in ihren Alex Rodriguez verliebt. Das beweist sie mal wieder mit einem romantischen „Instagram“-Beitrag.

JLo postete ein Bild von sich und ihrem Verlobten, das am Abend der Golden Globes Verleihung geschossen wurde. Dazu schrieb sie: „Ich kann nicht mal ansatzweise in Worte fassen, was es mir bedeutet, dich an meiner Seite zu haben. Ich liebe es, mit dir durchs Leben zu reisen. Mein größter Unterstützer, mein Fels, mein Macho.“

Nach den Golden Globes dürfte Rodriguez übrigens als Tröster gefragt gewesen sein, schließlich ging seine Verlobte ohne Preis nach Hause. Da lief es beim Palm Springs International Film Festival deutlich besser.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos