Jennifer Lopez: „Solche Fantasien habe ich“

Jennifer Lopez ist der Inbegriff von einem luxuriösen und glamourösen Leben. Doch wenn es nach der Sängerin gehen würde, so würde dies ganz anders aussehen.

Dem „Vanity Fair Magazine“ gegenüber gestand die 50-Jährige: „Ich würde gerne irgendwo anders als in den Staaten wohnen, ich einer Kleinstadt in Italien oder auf der anderen Seite der Welt in Bali. Ein anderes Leben finden, in dem es ein bisschen einfacher und organischer ist und wo ich Fahrrad fahren gehen oder Brot kaufen und es in meinen Korb backen und dann nach Hause gehen kann und dann Marmelade darauf schmiere und es einfach esse und male oder in einem Schaukelstuhl sitze, von wo aus ich eine wunderschöne Aussicht auf einen Olivenbaum oder einer Eiche habe. (…) Solche Fantasien habe ich.“

Vielleicht kann Jennifer Lopez diese Fantasien irgendwann umsetzen, jedoch sicherlich erst nach ihrem Halbzeitshow beim kommenden Super Bowl.

