Jessica Simpson: Erschreckende Beichte

Jessica Simpson hat ein Buch über ihr Leben geschrieben und es ist erschreckend. In „Open Book“ schreibt die 39-Jährige über den sexuellen Missbrauch in der Kindheit, durch den sie später in eine schlimme Alkohol- und Pillen-Sucht rutschte. Besonders in den Jahren 2015 bis 2017 sorgte die Sängerin öfter mit Abstürzen für heftige Schlagzeilen.

In ihrem Buch, das am 4. Februar erscheinen wird, erzählt sie von dem schlimmen Ereignis und wie es sie in ihrem späteren Leben beeinflusste. Das „People“-Magazin hat erste Auszüge aus dem Buch veröffentlicht. Jessica war sechs Jahre alt, als sie sich „ein Bett mit der Tochter eines Freundes der Familie teilte“. Dort kam es zum Missbrauch: „Es begann damit, dass mein Rücken gekitzelt wurde und dann kamen Dinge, die extrem unangenehm waren.“ Von wem genau Jessica missbraucht wurde – ob sie die Tochter meint oder die Eltern – berichtet „People“ nicht.

Weil sich Jessica schuldig fühlte, brachte sie erst mit 12 Jahren den Mut auf, ihren Eltern von dem Missbrauch zu erzählen. Die registrierten Jessicas Geständnis zwar, halfen ihr aber nicht, mit dem Erlebten fertig zu werden. Das Resultat: Der emotionale Schmerz, Stress und der spätere Karrieredruck stürzten sie in die Alkohol- und Pillen-Sucht.

