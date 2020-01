Jessica Simpson rechnet mit Beziehung zu John Mayer ab

Am 04. Februar erscheint Jessica Simpsons Biografie „Open Book“. Dann ist für Fans der Sängerin einlesbar, wie bewegt ihr bisheriges Leben war. Schwarz auf weiß rechnet sie beispielsweise mit ihrer Beziehung zu John Mayer ab. Vor 15 Jahren waren die beiden Musiker ein Paar.

Simpson schreibt rückblickend: „Er wollte mich ganz oder gar nicht. Er war sexuell und emotional besessen von mir.“ Mit anderen Worten: Die körperliche Chemie und Anziehung zwischen ihnen war unglaublich. Allerdings habe die 39-Jährige damals viel zum Alkohol gegriffen – weil sie angespannt war. Die Sängerin ergänzte: „Ich hatte permanent Angst davor, dass ich ihm nicht clever genug bin. Er ist so klug und eine Konversation mit ihm zu führen war wie ein freundschaftlicher Wettstreit, den er immer gewinnen musste.“ Das Ende ist bekannt: Mayer gewann die Konversationen, verlor allerdings die Frau.

Übrigens: John Mayer bezeichnete sie damals in einem „Playboy“-Interview als „sexuelles Napalm“. Simpson dazu in ihrer Biografie: „Ich war sprachlos und es war mir so unangenehm, dass meine Großmutter das lesen wird.“

Foto: (c) PR Photos