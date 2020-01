Jessie Reyez gibt sich die Ehre

Bevor Jessie Reyez heute Abend (26.01.) vielleicht mit einem Grammy nach Hause geht, hat sie für ihre Fans noch eine gute Nachricht parat:

Am 27. März wird das Debütalbum der Sängerin erscheinen, gibt „Universal Music“ bekannt. Es trägt den Titel „Before Love Came To Kill Us“. Ein Foto des Covers zeigte Reyez ihren Fans auch schon auf „Instagram“. Und als Vorgeschmack darauf veröffentlichte sie vor wenigen Tagen die Single „Love In The Dark“.

Jessica Reyez ist übrigens in der Kategorie „Best Urban Contemporary Album“ für ihre EP „Being Human In Public“ nominiert.

