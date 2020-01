Joe Jonas: „Das beste Jahr meines Lebens“

Joe Jonas und Sophie Turner haben sich offensichtlich heimlich in Las Vegas das Ja-Wort gegeben. Nur wenige Stunden nach den Billboard Music Awards (1.5.), wo die „Jonas Brothers“ auftraten, ließen sich die Schauspielerin und…

Joe Jonas und Sophie Turner: Hochzeit in Vegas

Joe Jonas und Sophie Turner haben es getan – erneut. Sie haben sich vergangenes Wochenende (29./30.06.) in Frankreich zum zweiten Mal das Ja-Wort gegeben. Bisher gab es zur Hochzeitsfeier keine Details, doch das hat…

Joe Jonas und Sophie Turner: Hochzeit Nummer zwei in Paris?

Obwohl sich Joe Jonas und Sophie Turner bereits kurz nach dem Billboard Music Awards in Las Vegas trauen ließen, wollen sie angeblich trotzdem noch eine große Hochzeit in diesem Sommer in Frankreich feiern. Zumindest…