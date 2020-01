Johannes Oerding und die enge Zusammenarbeit mit Ina Müller

Johannes Oerding ist seit zehn Jahren mit Ina Müller zusammen, mit der er auch eng zusammenarbeitet.

Im Interview mit „Krone“ sagte der 38-Jährige: „Sie ist bei mir meine Ersthörerin. Sie hat so gute Antennen und ist außerdem extrem streng. Sie nimmt die Sachen richtig auseinander, aber wie ich letztens erst gelesen habe, ist Kritik die höchste Form der Liebe. Das versuche ich auch so hinzunehmen. Manchmal bin ich wirklich sehr beleidigt, das ist schon klar, aber prinzipiell bin ich froh darüber, dass sie so streng ist. Sie sagt ganz klar, wo Verbesserungspotenzial besteht. Das Duett war so gar nicht geplant. Ich habe ihr den Song einfach vorgespielt und sie begann zu singen. Das klang richtig gut. Bis der Song fertig war, haben wir hart gestritten. Blut, Schweiß und Tränen, aber wie beim Fußball zählen am Ende die drei Punkte. (lacht)“

Außerdem verriet der Musiker, wie das Zusammenleben mit einer Person funktioniert, die ebenfalls so berühmt ist, wie er: „Wir sind ein Paar, das in der Öffentlichkeit steht und das ist ein Teil der Branche. Über uns geben wir aber auch nicht so viel preis, was die Sache dann auch wieder spannender macht. Wir haben einen sehr guten Weg gefunden, das so auszuhalten.“

Foto: (c) Olaf Heine