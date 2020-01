„Jonas Brothers“: Das größte Pop-Comeback des Jahres

Die „Jonas Brothers“ haben für 2020 offenbar Großes vor.

Die drei Jungs bringen ihre Show nach Las Vegas. Das haben sie auf „Instagram“ angekündigt und damit das „größte Pop-Comeback“ des Jahre versprochen. Im April spielen Kevin, Joe und Nick eine neuntägige Konzertreihe im Park MGM Theater, die als „Las Vegas Residency“ betitelt ist. Der Kartenvorverkauf startet kommenden Montag, der öffentliche Verkauf dann am 31. Januar.

Das Geschwistertrio wird die Konzerte an seine „Happiness Begins“-Europa-Tour anschließen, mit der die drei auch nach Deutschland kommen – und zwar am 10. Februar nach Berlin (Mercedes-Benz Arena) und am 11. Februar nach Köln (Lanxess Arena).

