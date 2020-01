„Jonas Brothers“ haben dreifachen Grund zur Freude

Bei den „Jonas Brothers“ gibt’s gleich dreifachen Grund zur Freude. Joe, Nick und Kevin wurden für drei iHeart Radio Music-Awards nominiert. Das verkündeten die Jungs mit einem Video auf „Instagram“. Im Clip ist zu sehen, wie jemand den Brüdern ein Geschenkpäckchen überreicht. Der Inhalt? Ein Zettel. Diesen liest Nick vor: „Glückwunsch für ein wunderbares Jahr! Wir haben ein kleines Urlaubsgeschenk für euch. Ihr seid für drei iHeart-Awards nominiert – und zwar: ‚Song of the Year‘ für ‚Sucker‘, ‚Video of the Year‘ ebenfalls für ‚Sucker‘ und ‚Group of the Year‘.“

Während Joe und Kevin im Hintergrund die Nominierungen bejubeln, liest Nick dann noch vor, dass die Fans jetzt auf der offiziellen iHeart Radio-Website für sie abstimmen können. Die Freude soll schließlich niemals enden.

Übrigens: Die „Jonas Brothers“ performen dieses Jahr bei den Grammys.

Foto: (c) LVN / PR Photos