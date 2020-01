Joris: „Wenn ich an neue Musik denke…“

Gute Neuigkeiten für alle Joris-Fans:

Die neue Musik von dem Sänger nimmt langsam, aber sicher Gestalt an. So lässt sich zumindest seine aktuelle „Instagram Story“ interpretieren. Dort postete er mehrere Videos und Fotos, die ihn im Studio zeigen. Zudem schrieb er neben einem Bild, auf dem er fröhlich in die Kamera grinst: „Wenn ich an neue Musik denke…“

Wann es dann aber mit der neuen Musik soweit ist, ist bisher noch nicht bekannt.

Foto: (c) Hanzh Chang / Sony Music