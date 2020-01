Joris: „Will jemand gegen Bezahlung mitfahren?“

Joris ist ja aktuell nicht auf Tour unterwegs, deswegen will es sich ein paar Scheine dazu verdienen – alles nur im Scherz natürlich.

Auf „Instagram“ postete der Sänger nämlich ein Foto von sich und einem Kumpel auf dem Fahrrad und schrieb dazu: „Musiker in der Tour-Pause… Will jemand gegen Bezahlung mitfahren? Wo sollen Seppel und ich rumkommen?“ Und seine Fans haben da gleich ein paar Wunschvorschläge parat. So hoffen sie, dass Joris und sein Kumpel nach Leipzig, Kiel oder Waging am See kommen.

Joris ist zwar nicht auf Tour, dafür sehr fleißig im Tonstudio.

Foto: (c) Eyecandy