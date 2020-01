Joseph Gordon-Levitt litt unter einer schweren Trennung

Joseph Gordon-Levitt hat Einblick in sein Seelenleben gegeben. Wie die „Gala“ berichtet, veröffentlichten der Schauspieler und seine Firma „Hitrecord“ ein neues Buch mit dem Titel „The Art of Breaking Up“, was so viel heißt wie “Die Kunst der Trennung”.

Dem amerikanischen Magazin “People” verriet der 38-Jährige jetzt: „Das Leben kann schmerzhaft sein, besonders ein Liebesleben. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Zum Glück bin ich glücklich verheiratet, aber ich erinnere mich sicherlich an eine Zeit, in der Liebe und Romantik ein emotional sehr turbulenter Teil meines Lebens war. Nach einer besonders schweren Trennung hatte ich sogar jeden Tag körperliche Schmerzen.”

Das Buch wurde am Dienstag (21.01.) in englischer Sprache veröffentlicht. Jospeh Gordon-Levitt ist seit fünf Jahren glücklich mit Tasha McCauley verheiratet. Die beiden haben zwei gemeinsame Söhne im Alter von vier und zwei Jahren.

