Juice Wrld: Musik wird posthum veröffentlicht

Die Karriere von US-Rapper Juice Wrld ist scheinbar noch nicht zu Ende. Es wird in absehbarer Zeit wohl neue Musik vom Verstorbenen geben.

Das teilte seine Familie über dessen „Instagram“-Account mit. Sie schriebe: „Wir haben vor, Juice Talente, seinen Geist und die Liebe für seine Fans zu ehren, indem wir unveröffentlichte Musik und andere Projekte teilen, an denen er leidenschaftlich gearbeitet hat.“ Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

Der 21-Jährige ist am 08. Dezember auf dem Flughafen in Chicago an einer Überdosis gestorben.

Foto: (c) Nabil / Universal Music