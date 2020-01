Julia Michaels bringt eigenes Musikinstrument heraus

Julia Michaels hat ihre eigene Ukulele designt. Und deswegen ist die Sängerin ganz aus dem Häuschen.

Auf „Instagram“ postete sie ein Video, in dem sie stolz ihr neues Musikinstrument präsentiert. Dazu schrieb die 26-Jährige: „Ich Bekloppte durfte eine einzigartige Ukulele mit ‚Lanikai Ukuleles‘ entwerfen. Sie ist weiß und hübsch und es steht mein Name drinnen und ich liebe sie so sehr! Ich hoffe, ihr mögt sie auch, denn ich könnt euch jetzt eine besorgen. Witziger Fakt, wenn ihr die Innenseite anschaut, dann sind da drinnen auch meine Doodles.“

Weitere Infos gibt es unter „lanikai-ukulelen.de“.

Foto: (c) Universal Music