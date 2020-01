Julie Bergan: Neue Single regt zum Küssen an

Julie Bergan schonmal gehört? Nein? Sollte man aber!

Die 25-jährige Norwegerin ist in ihrer Heimat ein absoluter Superstar. Ihre Single „Ignite“ kletterte im letzten Jahr an die Spitze der norwegischen Charts. Ein Erfolg, den sie jetzt gerne wiederholen würde. Pünktlich zum neuen Jahr veröffentlichte Bergan die Single „Kiss Somebody“. Über den Song sagte sie laut „Warner Music“: „‘Kiss Somebody‘ ist eine positive Message mit einem positiven Ausblick in die Zukunft. Mach immer weiter, nimm das Leben nicht zu ernst und küss, wen immer du willst: Küss einen Jungen, küss ein Mädchen, küss einfach irgendjemanden.“

Mit ihrer letzten Single „STFU“ versuchte sie musikalisch Türen zu öffnen, jetzt versucht sie es wohl privat.

Foto: (c) Kim Jakobsen To / Warner Music