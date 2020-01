Justin Bieber bedankt sich tränenreich bei Scooter Braun

Justin Bieber hat nicht geglaubt, dass er die Schwierigkeiten in seinem Leben wirklich überwinden kann und weiterhin mit seiner Musik erfolgreich ist.

Bei einem Event zur Veröffentlichung seines kommenden Albums meinte der Sänger laut „contactmusic.com“ mit Tränen in den Augen: „Ich denke nicht, dass ich noch am Leben sein sollte, geschweige denn Erfolg zu haben.“ Und an seinen Manager Scooter Braun gewandt, sagte Bieber: „Du bist mit mir durch viel Scheiße gegangen. Ich liebe dich von ganzem Herzen.“

Übrigens: Laut „contactmusic.com“ trägt das kommende Album von Justin Bieber den Titel „Changes“.

