Justin Bieber erzählt seine Geschichte

2020 wird eindeutig von Justin Bieber dominiert. Der Sänger hatte ja bereits vor ein paar Tagen angekündigt, dass es an Heiligabend Neuigkeiten gibt und er hat Wort gehalten. Auf „Instagram“ schrieb er jetzt, dass…

Justin Bieber und Ellen DeGeneres feiern "What Do U Mean"

Natürlich war es ein echter Kracher! Justin Bieber hat seine neue Single "What Do U Mean" veröffentlicht. Seit heute (28.08.) ist der Song auf dem Markt und der Sänger hat seinen Fans auf "Instagram"…