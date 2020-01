Justin Bieber: „Es hilft mir sehr dabei, wie ich mich fühle“

Für seine Hautprobleme hat sich Justin Bieber jetzt an eine Fachfrau gewandt. Der Sänger hatte ja vor kurzem bekanntgegeben, dass er an Lyme-Borreliose leidet und dass dies auch der Grund für seine Hautunreinheiten ist. Doch in der letzten Zeit ist sein Gesicht rein und pickelfrei und das hat Bieber Dr. Christie Kid zu verdanken.

Auf „Instagram“ schrieb er neben einem Selfie: „Vielen Dank, Dr. Christie Kid für die Hilfe bei meiner Haut. Es hilft mir sehr dabei, wie ich mich fühle.“

Seine ganze Gesundheit wurde von dieser Krankheit in Mitleidenschaft gezogen. Weitere Infos dazu gibt Justin Bieber in seiner kommenden „YouTube“-Doku-Serie.

Foto: (c) Universal Music